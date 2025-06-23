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Рух припинив співпрацю із центральним захисником

Олексій Мурзак — 23 червня 2025, 14:30
Рух припинив співпрацю із центральним захисником
Олег Горін
ФК Рух

Рух оголосив про припинення співпраці з центральним захисником Олегом Горіним.

Про це повідомила пресслужба клбу.

25-річний футболіст залишив команду в статусі вільного агента.

Горін виступав за Рух з січня 2025 року. За цей час захисник встиг провести лише 10 матчів, де візначився одним голом.

Протягом кар’єри футболіст також грав за Дніпро-1, Минай, Карвіну, Ягеллонію та Верес.

Раніше Рух оголосив про партнерство з легендарним італійським брендом Kappa. Технічне партнерство набуде чинності з початку сезону-2025/26.

Рух Чемпіонат України, УПЛ Олег Горін

Рух

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