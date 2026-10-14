ФІФА планує збільшити виплати членам-федераціям до 25 млн доларів

ФІФА планує збільшити виплати членам-федераціям після прибуткового чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомили у ESPN.

Так, федерація хоче запропонувати виплати на "розвиток футболу" розміром у 25 млн доларів на чотири роки (з 2027 по 2030, – прим. ред.), тоді як раніше ця сума мала бути 10 млн.

Зазначається, що ці виплати ФІФА хоче зробити зі свого фінансового резерву в 3,5 млрд доларів, ґрунтуючи своє рішення на "безпрецедентному комерційному успіху ЧС-2026".

Джерела також вказують, що такі плани у ФІФА з'явились на тлі пошуку європейськими федераціями лідера, який міг би змістити Джанні Інфантіно з посади на наступних виборах.

Зазначається також, що це рішення – не остаточне, оскільки його мають зафіксувати у фінансовому плані федерації в грудні 2026 року, а потім затвердити на Когрессі ФІФА у березні 2027-го.

Нагадаємо, Інфантіно обіймає свою посаду з 2016 року, а нещодавно стало відомо про плани швейцарця балотуватись на новий строк.

Напередодні стало відомо, що президент ФІФА отримав незадекларовані 1,5 мільйона євро від компанії-організатора ЧС-2026.