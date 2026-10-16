ФІФА планує змінити регламент стосовно дискваліфікацій після скандалу з Балогуном на ЧС-2026

ФІФА планує змінити пункт регламенту, який дозволяє призупиняти автоматичну дискваліфікацію футболіста, після скандалу з нападником збірної США Фоларіном Балогуном під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Королівську бельгійську футбольну асоціацію (RBFA).

Йдеться про статтю 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА. Після засідання Ради Міжнародної федерації футболу у Цюриху президент RBFA та член Ради ФІФА Паскаль Ван Дамм заявила, що робота над зміненням цього правила вже триває.

Поправки можуть бути затвердженні на наступній Раді світового футбольного органу, яка відбудеться 16 грудня у столиці Катару – Досі.

Окрім того, Королівська бельгійська футбольна асоціація попросила Міжнародну федерацію футболу надати роз'яснення щодо рішення призупинити відсторонення Балогуна під час цьогорічної світової першості, оскільки раніше обставини цієї справи не були достатньо розтлумачені, на думку RBFA.

RBFA також звернулася до ФІФА з проханням, аби процес розгляду цієї справи був прозорим, і у майбутньому думка федерацій-членів щодо таких питань була почута світовим футбольним органом.

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

На початку вересня цього року Королівська бельгійська футбольна асоціація (RBFA) визначила інцидент з Балогуном як одну із ключових причин, чому вона не буде підтримувати наступну каденцію Джанні Інфантіно на посаді президента ФІФА, який балотуватиметься на наступних виборах очільника організації.