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"Вікінги" економлять сили: Норвегія та Франція оголосили стартові склади на матч 3-го туру ЧС-2026 у групі I

Олексій Мурзак — 26 червня 2026, 21:09
Вікінги економлять сили: Норвегія та Франція оголосили стартові склади на матч 3-го туру ЧС-2026 у групі I
FIFA

У п'ятницю, 26 червня, відбудеться матч третього туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Норвегії та Франції.

Команди вже назвали стартові склади на протистояння, яке відбудеться на "Бостон Стедіум" (Фоксборо, США), початок о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що Норвегія вирішила поберегти сили, так, у старті відсутня низка ключових гравців,  зокрема, нападник Ерлінг Голанд. 

Норвегія: Сельвік, Естігор, Бйоркан, Фальгенер, Берг, Еурснес, Торстведт, Осгор, Шельдеруп, Бобб, Ларсен.

Франція: Меньян, Упамекано, Кунде, Т. Ернандес, Лакруа, Коне, Чуамені, Дембеле, Мбаппе, Олісе, Дуе.

Наживо гру в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Норвегія – Франція за цим посиланням.

Нагадаємо, що після двох турів обидві збірні набрали по шість очок і достроково гарантували собі вихід до плейоф. У стартовому турі Франція переграла Сенегал (3:1), а Норвегія розгромила Ірак (4:1). У другому матчі французи впевнено здолали Ірак (3:0), тоді як норвежці у результативному поєдинку обіграли Сенегал (3:2).

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