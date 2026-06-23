Головний тренер збірної Франції пропустить матч проти Норвегії через смерть матері

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам покинув розташування команди на чемпіонаті світу-2026 та повернувся додому через смерть своєї матері.

Про це повідомляє The Athletic.

Наставник пропустить найближчі тренування та фінальний матч групи I проти Норвегії, який відбудеться 26 червня, а керівництво збірною на цей час довірили його асистенту Гі Стефану.

Сам Дідьє Дешам очолює національну команду протягом останніх 14 років, вигравши з нею чемпіонат світу у 2018 році та вийшовши до фіналу чотири роки тому в Катарі, а нинішній турнір стане для нього останнім на посаді після оголошення про намір піти у відставку в серпні минулого року.

Нагадаємо, що в першому турі Франція переграла Сенегал 3:1, а в другому турі розгромила Ірак 3:0.