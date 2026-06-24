Аргентина вирвалась в лідери фаворитів ЧС-2026 за версією суперкомп'ютера

Підійшло до завершення друге коло 23-го чемпіонату світу з футболу, що проходить на території США, Мексики та Канади.

За підсумками ще 24 зіграних поєдинків суперкомп'ютер Opta Analyst визначив фаворитів мундіалю, що триватиме до 19 липня.

Головним претендентом на завоювання трофея тепер є збірна Аргентини. Чинний чемпіон світу здобув 2 впевнені перемоги у своєму квартеті та збільшив свої шанси на захист титулу з 10,4% до 15,46%.

Трохи зменшилась ймовірність на успіх збірної Франції, яка до цього вважалась головним фаворитом – з 16,1% команда Дідьє Дешама опустилась на друге місце з показником 15,06%.

Напередодні турніру штучний інтелект після 25 тисяч симуляцій мундіалю визначив головним фаворитом національну збірну Іспанії, проте після старту ЧС-2026 шанси "Фурії Рохи" на виграш світової першості опустились і наразі складають 12,48%.

У першій п'ятірці продовжують знаходитись збірні Англії та Португалії, хоча їм на п'яти наступають команди Німеччини, Норвегії, Бразилії, Нідерландів та США, усі вони мають від 9,48% до 4,07% відповідно.

Чимало країн вже втратили усі шанси бодай на вихід з групи – достроково вилетіли з мундіалю збірні Гаїті, Туреччини, Тунісу, Йорданії та Панами.

Зауважимо, що котирування букмекерів трохи відрізняються від прогнозу Opta. За оцінками GGBET, претендентом номер 1 є Франція, на тріумф яких можна поставити з коефіцієнтом 5.

На другій сходинці розташувалась Іспанія з кефом 6. Третю та четверту позицію розділили Англія та Аргентина – в обох по 7,5.

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