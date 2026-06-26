Норвегія – Франція: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок третього туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Норвегії та Франції.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,75. Виграш "вікінгів" – 4,50.

Протистояння відбудеться 26 червня на "Жиллетт Стедіум" у Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу I. Вони вже забезпечили собі вихід у плейоф, вигравши по два поєдинки.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Норвегії анонсував значну ротацію складу. Він пояснював, чому збирається піти на такий крок.

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