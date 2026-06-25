Ще один матч збірної Франції під загрозою через погодні умови

Матч третього туру чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Норвегії перебуває під загрозою перенесення або призупинення через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє L'Equipe.

23 червня Франція у другому турі ЧС-2026 обіграла Ірак 3:0. Матч проходив у Філадельфії, і через складні погодні умови перерва між таймами тривала близько двох годин.

Проти Норвегії 26 червня (початок – о 22:00 за Києвом) французи також зіграють на північному сході США, у Фоксборо (неподалік Бостона, штат Массачусеттс). І синоптики знову прогнозують несприятливі погодні умови, які можуть призвести до переносу/призупинення матчу.

Втім, цього разу ймовірність того, що погода вплине на терміни проведення матчу, значно нижча. Шторм передбачається слабкіший, він носитиме більш локальний характер, тож може оминути місце проведення матчу. Також, з високою ймовірністю, шторм пройде ще до початку матчу.

Нагадаємо, Франція та Норвегія мають по 6 очок після двох турів і в очній боротьбі розіграють перше місце в групі І.