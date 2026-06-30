Герой збірної Парагваю – про сенсаційний тріумф над Німеччиною на ЧС-2026: Ми вибили чемпіона

Воротар збірної Парагваю Орландо Хіль поділився своїми емоціями після сенсаційної перемоги над Німеччиною в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його цитує ФІФА.

Основний час закінчився мировою 1:1, а у серії пенальті несподівано переможцями вийшли футболісти Густаво Альфаро – 4:3.

"Шалені емоції. Це був важкий матч. Нам вдалося вистояти. Ми відкрили рахунок, вони зрівняли, але потім ми змогли втримати темп. Очевидно, що ми аналізували кожного гравця та кожну деталь щодо тих, хто б'є пенальті. Дякувати Богу, я зміг відбити два пенальті. Це велика честь – ми вибили чемпіона. Присвячуємо це всім парагвайцям", – заявив Хіль.

Відзначимо, що якраз голкіпер Парагваю був визнаний найкращим гравцем матчу.

На честь історичної перемоги у Парагваї оголосили вихідний.

Своїми емоціями після поєдинку поділилися головні тренери обох збірних – Густаво Альфаро та Юліан Нагельсманн. Наставник "Бундестім" зізнався, чи піде у відставку після раннього вильоту команди з ЧС-2026.

Додамо, що в 1/8 фіналу Парагвай зіграє проти переможця пари Франція – Швеція.