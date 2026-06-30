Тренер збірної Парагваю оцінив перемогу над Німеччиною в 1/16 фіналу ЧС-2026

Наставник збірної Парагваю Густаво Альфаро висловився про вихід своєї команди до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 після перемоги над Німеччиною в серії пенальті.

Його слова передає VS Sports.

Фахівець заявив, що дуже задоволений підсумковим результатом. Він присвятив цей тріумф усьому парагвайському народу.

"Люди знають, яких зусиль нам це тут коштувало. Нам дуже важко дається досягнення такого результату. І ми даруємо цю перемогу всім людям, усім парагвайцям, адже я знав, що саме вони щиро бажали перемоги збірній. Вони на це заслужили, тому що завжди нас підтримували, і ми це відчували. Я прожив цей матч дуже інтенсивно, як і всі інші, з тією напругою, що панувала на полі від початку та до кінця. Ми знали, що буде складно проти суперника, який є кандидатом на титул чемпіона світу, має величезний статус та значну перевагу на папері до гри. Хлопці провели чудовий матч, виходячи з наших потреб і того, що їм доводилося викладатися на повну, аби не дати Німеччині знайти шляхи до наших воріт. Хоча нам багато чого бракувало, варто враховувати й дуже високу температуру повітря: через такі зусилля, коли доводиться постійно бігти назад в оборону, часом просто не залишалося сил, щоб бігти вперед", – заявив Альфаро.

Зазначимо, що після цієї перемоги президент Парагваю оголосив національний вихідний у країні. "Альбіроха" в 1/8 фіналу зіграє з переможцем пари Франція – Швеція.

Наступний матч парагвайців відбудеться 5 липня. Він розпочнеться опівночі.