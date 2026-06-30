Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначився найкращий гравець матчу між Німеччиною та Парагваєм в плейоф ЧС-2026

Микола Літвінов — 30 червня 2026, 03:44
Визначився найкращий гравець матчу між Німеччиною та Парагваєм в плейоф ЧС-2026
Орландо Хіль
FIFA World Cup/X

Воротаря збірної Парагваю Орландо Хіля визнали найкращим гравцем матчу проти Німеччини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Хіль відбив два пенальті з боку німців в серії 11-метрових. Універсал Кай Гаверц та центральний нападник Нік Вольтемаде не змогли переграти 26-річного голкіпера, він зумів парирувати їхні удари.

Загалом, за даними статистичного порталу Sofascore, Хіль здійснив за гру шість сейвів та успішно виконав три виходи на високі м'ячі. За оцінками цього ресурсу, він теж став найкращим гравцем зустрічі.

Зауважимо, що Орландо провів у футболці національної збірної 10 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів та 4 рази залишив ворота на "замку".

Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (3:4 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю. Це була перша в історії "Бундестім" програна 11-метрова серія на чемпіонаті світу. 

Збірна Парагваю з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Орландо Хіль

Збірна Парагваю з футболу

Збірна Парагваю у серії пенальті вибила команду Німеччини та вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2026
Німеччина – Парагвай: відео голів матчу 1/16 фіналу ЧС-2026
Парагвай – перша за 12 років команда, яка виграла матч ЧС, отримавши вилучення у першому таймі
Туреччина – Парагвай: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026
Визначено найкращого гравця матчу Туреччина – Парагвай на ЧС-2026

Останні новини