Визначився найкращий гравець матчу між Німеччиною та Парагваєм в плейоф ЧС-2026

Воротаря збірної Парагваю Орландо Хіля визнали найкращим гравцем матчу проти Німеччини в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Хіль відбив два пенальті з боку німців в серії 11-метрових. Універсал Кай Гаверц та центральний нападник Нік Вольтемаде не змогли переграти 26-річного голкіпера, він зумів парирувати їхні удари.

Загалом, за даними статистичного порталу Sofascore, Хіль здійснив за гру шість сейвів та успішно виконав три виходи на високі м'ячі. За оцінками цього ресурсу, він теж став найкращим гравцем зустрічі.

Зауважимо, що Орландо провів у футболці національної збірної 10 матчів, у яких пропустив 12 м'ячів та 4 рази залишив ворота на "замку".

Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (3:4 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю. Це була перша в історії "Бундестім" програна 11-метрова серія на чемпіонаті світу.