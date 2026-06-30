У Парагваї оголосили вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС-2026

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив святковий вихідний день в країні на честь перемоги рідної збірної над Німеччиною в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це він повідомив у власному інстаграм.

"Гігантський Парагвай! Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається.



Дякуємо, "Альбіроха", за те, що подарувала нам цю безмежну радість і знову об'єднала мільйони парагвайців під одним прапором. Указ № 6280: на хороше варто чекати. Вперед, Парагвай!".