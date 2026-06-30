У Парагваї оголосили вихідний після перемоги над Німеччиною на ЧС-2026
Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив святковий вихідний день в країні на честь перемоги рідної збірної над Німеччиною в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Про це він повідомив у власному інстаграм.
"Гігантський Парагвай! Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка уособлює найглибші риси нашої ідентичності: завзятість, віру та силу народу, який ніколи не здається.
Дякуємо, "Альбіроха", за те, що подарувала нам цю безмежну радість і знову об'єднала мільйони парагвайців під одним прапором. Указ № 6280: на хороше варто чекати. Вперед, Парагвай!".
Нагадаємо, що Парагвай сенсаційно переграв Німеччину в серії пенальті 1:1 (3:4 по пен.) та вийшов до 1/8 фіналу цьогорічного мундіалю.
Найкращим гравцем зустрічі став воротар збірної Парагваю Орландо Хіль, який відбив два 11-метрових в серії.
Наступним суперником для "Альбіррохи" на світовій першості стане переможець пари Франція – Швеція, який визначиться першого липня (00:00 за київським часом).