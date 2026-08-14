Ріццолі пояснив, чому Біловара не варто було вилучати в матчі проти Вереса

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі заявив, що центральний захисник Динамо Київ Крістіан Біловар не заслуговував на вилучення в матчі 2 туру УПЛ проти Вереса (9 серпня).

Слова італійського фахівця наводить пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

"Біловар порушує правила проти форварда Вереса Блера під час розвитку перспективної атаки в напрямку воріт. Ключовим моментом є визначення того, як слід кваліфікувати це порушення: зрив перспективної атаки чи позбавлення суперника очевидної можливості забити гол.

Як відомо, арбітр повинен враховувати 4 основні критерії: відстань від місця порушення до воріт, загальний напрямок атаки, ймовірність збереження/встановлення контролю над м'ячем і розташування та кількість захисників. Усі 4 критерії необхідно оцінювати в сукупності.

У цьому епізоді 2 з них є дискусійними. Відстань до воріт: порушення відбувається на значній відстані від воріт суперника, хоча сама по собі вона не виключає можливості кваліфікації епізоду як позбавлення суперника очевидної можливості забити гол. Тому значна відстань від воріт є важливим аргументом у трактуванні епізоду як зрив перспективної атаки.

Іншим дискусійним критерієм є ймовірність збереження/встановлення контролю над м'ячем, а також розташування захисників. Важливу інформацію дає ракурс повтору з-за воріт. Він показує, що м'яч рухається ліворуч, а нападник – праворуч. Фактично, нападник рухається в бік від траєкторії польоту м'яча.

Ще важливішим є те, що м'яч рухається у зону, звідки інший захисник має змогу втрутитися в епізод. Отже, не можна з достатньою впевненістю стверджувати, що нападник зміг би встановити та зберегти контроль над м'ячем і продовжити рух до воріт раніше, ніж захисник зміг би вступити в боротьбу за м'яч.

Ці обставини створюють обгрунтовані сумніви щодо наявності очевидної гольової можливості. Отже, арбітр правильно кваліфікував епізод як зрив перспективної атаки та показав порушнику жовту картку. VAR правильно обмежився тихою перевіркою без втручання", – заявив Ріццолі.