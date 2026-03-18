Не було підстав для пенальті: Ріццолі розібрав спірний епізод в матчі Динамо – Оболонь

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі проаналізував епізод з призначенням пенальті у матчі 20-го туру УПЛ Динамо – Оболонь (2:1).

Коментар італійського фахівця опублікував офіційний Youtube-канал УАФ.

На думку Ріццолі, арбітр поєдинку Олександр Афанасьєв помилився, призначивши одинадцятиметровий у ворота "пивоварів".

"У цій цікавій ситуації після удару гравця Динамо арбітр правильно вирішив, що гравець Оболоні тільки захищає себе, коли м'яч влучає йому в руку, і дав продовжувати гру. М'яч летить до нього, а не гравець рухається до м'яча. Він не збільшує площу тіла. Не було підстав для VAR. І після VAR суддя мав підтвердити своє перше рішення продовжувати гру. Це помилка", – сказав Ріццолі.

Нагадаємо, що спірний момент виник на 29-й хвилині матчу, коли м'яч після потужного удару Вівчаренка влучив у руку Устименку. Суддя після перегляду ВАР вказав на позначку. Одинадцятиметровий реалізував Ярмоленко, зарівнявши рахунок у поєдинку.

Раніше Ріццолі розібрав суперечливі епізоди в матчі 19-го туру УПЛ Полісся та Динамо. Тоді арбітр Микола Балакін допустив кілька помилок, через що отримав відсторонення на поєдинки 20-го туру УПЛ.