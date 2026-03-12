Арбітр мав вилучати гравця Динамо: представник УАФ – про спірний момент у матчі з Поліссям

Головний експерт з арбітражу Української асоціації футболу (УАФ) Нікола Ріццолі оцінив дії судді Миколи Балакіна в епізоді за участю Крістіана Біловара в матчі 19-го туру УПЛ Полісся – Динамо (1:2).

Відповідне відео з поясненням фахівця опублікував Youtube-канал УАФ.

Італієць зазначив, що суддя не бачив сам момент порушення правил, через що прийняв неправильне рішення.

"Це епізод, який арбітру складно оцінити безпосередньо на полі через його позицію. Гравець Динамо під номером 40 атакує суперника під кутом, що обмежує огляд рефері та не дозволяє чітко побачити витягнуту ногу і точну точку контакту. Дії гравця київського клубу явно становлять загрозу безпеці суперника, оскільки підкат виконується з витягнутою ногою і шипами, спрямованими в гомілку опонента", – сказав Ріццолі.

Балакін повинен був показати Біловару червону картку, а не ігнорувати порушення.

"Арбітр, не повністю сприйнявши всі ці елементи, обмежується призначенням штрафного удару, що є очевидною помилкою. За таке порушення гравець Динамо мав би бути вилучений з поля. Оскільки характер порушення є достатньо чітким, відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати арбітру перегляд на полі, щоб забезпечити правильну оцінку епізоду", – зазначив Ріццолі.

Нагадаємо, що епізод з грубою грою Біловара стався у компенсований час до першого тайму, коли захисник Динамо з високо піднятою ногою сфолив проти півзахисника Полісся Ліндона Емерллаху.

Після матчу керівництво Полісся розкритикувало суддівство Балакіна, зокрема заяву зробив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич. У відповідь очільник УАФ Андрій Шевченко повідомив про початок розслідування щодо деяких арбітрів та представників комітету.