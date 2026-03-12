Українська правда
Підстав не було: Ріццолі – про призначення пенальті в матчі Полісся з Динамо

Сергій Шаховець — 12 березня 2026, 16:52
Максим Коробов
ФК Динамо Київ

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розібрав епізод з призначенням пенальті у ворота Динамо за гру рукою у Максима Коробова в матчі з Поліссям.

Коментар фахівця опублікував офіційний Youtube-канал УАФ.

Італієць порівняв спірний епізод з ідентичним моментом у грі Шахтаря.

"Ця ситуація дуже схожа на інцидент у матчі Олександрія – Шахтар, де захисник отримав удар м'ячем по руці після вкидання. У цьому випадку м'яч також стає несподіваним через рух нападника перед захисником, який виконує оманливий рух після того, як м'яч відскакує від землі.

У цей момент траєкторія м'яча змінюється настільки несподівано, що захисник навіть не встигає інстинктивно відвести руку. Його руки залишаються перед тілом і з ракурсу камери "реверс" видно, що без контакту з рукою м'яч усе одно влучив би в тіло захисника. Отже, рука не збільшує розміри тіла та залишається в межах природного силуету гравця", – розповів Ріццолі.

Експерт зазначив, що арбітр матчу Микола Балакін помилився, коли призначив пенальті у ворота Динамо.

"З огляду на наведені критерії, підстав для призначення пенальті немає. Крім того, під час перегляду не було продемонстровано найважливіший ракурс камери ззаду захисника, який чітко показує, що рука не збільшує розміри тіла і що м'яч у будь-якому випадку влучив би в груди захисника.

Також під час перегляду не було показано повну послідовність епізоду на нормальній швидкості, що є необхідним для правильної оцінки того, чи був м'яч несподіваним", – зауважив Ріццолі.

Нагадаємо, що після суперечливого моменту з рукою Коробова Балакін призначив пенальті у ворота Динамо, яке реалізував Олексій Гуцуляк.

Раніше Ріццолі також проаналізував епізод з грубою грою захисника Динамо Крістіана Біловара проти хавбека Полісся Ліндона Емерллаху.

