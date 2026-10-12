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Шищенко мав розмову із Буткевичем після слів про ганьбу Полісся

Микола Літвінов — 12 жовтня 2026, 20:33
Шищенко мав розмову із Буткевичем після слів про ганьбу Полісся
Сергій Шищенко
ФК Буковина

Головний тренер чернівецької Буковини Сергій Шищенко мав розмову із президентом Полісся Геннадієм Буткевичем стосовно свого інтерв'ю з критикою суддівства та дій житомирського клубу, яке він дав після очної зустрічі команд у 8-му турі УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначається, це була телефонна бесіда. 50-річний наставник під час неї пояснив суть та контекст своїх заяв.

За даними медіа, бурхливі емоції Шищенка після матчу з "вовками" були викликані поведінкою суперників, яку вони демонстрували щодо рішення призначити пенальті на їхню користь під завісу зустрічі.

Зауважимо, що Полісся зуміло врятуватися від поразки у матчі з Буковиною завдяки пенальті на останніх хвилинах, яке реалізував Владислав Велетень. Команди завершили гру з рахунком 2:2.

Після завершення поєдинку Шищенко дав інтерв'ю, у якому різко розкритикував суддівство та назвав ганебними дії Полісся.

Додамо, що Шищенко у минулому був наставником "вовків". У сезоні-2020/21 команда під його керівництвом виступала у Першій лізі. Після завершення контракту Шищенко продовжив працювати у клубі, але вже будучи у селекційній групі.

У кампанії-23/24 знову став на чолі житомирської команди після звільнення Юрія Калитвинцева. Шищенко пропрацював виконувачем обов'язків головного тренера протягом 11 матчів (5 перемог, 2 нічиї та 4 поразки).

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