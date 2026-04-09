Ріццолі визнав помилковим рішення скасувати гол Пономаренка у матчі з Карпатами

Головний експерт з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі заявив, що скасування арбітром голу центрального нападника київського Динамо Матвія Пономаренка у ворота львівських Карпат в матчі 21-го туру УПЛ (0:1 – поразка киян) було невиправданим.

Коментар італійського фахівця опублікував Ютуб-канал УАФ.

"Після сейву воротаря Карпат м'яч відскакує в напрямку нападника Динамо, який швидко рухається, щоб заволодіти ним. У той самий момент воротар із незначною затримкою також вступає у боротьбу за м'яч, намагаючись заволодіти ним руками. Однак нападник торкається м'яча на частку секунди раніше, ніж воротар встигає встановити контроль над ним, затиснувши його між руками. Тому дії нападника не є фолом через необачність і арбітр обґрунтовано дозволяє продовжити гру, після чого одразу забивається гол".

Ріццолі зазначив, що перегляд епізоду відеоасистентом не надав чітких доказів контролю м'яча воротарем. Відповідно, втручання системи VAR та перегляд моменту на полі не були виправданими.

"Перегляд матеріалу відеоасистентом арбітра не надає переконливих або чітких доказів того, що воротар встановив контроль над м'ячем, отже проведення перегляду на полі не є виправданим. Відеоматеріали свідчать на користь рішення, ухваленого на полі. У разі перегляду біля монітора доцільним було б підтвердити рішення, прийняте на полі, оскільки контроль воротарем над м'ячем встановлений не був".

Нагадаємо, що на 80-й хвилині зустрічі Пономаренко забив гол у ворота Домчака. Суддя матчу Дмитро Панчишин спочатку вказав на центр поля, але після підказки арбітра ВАР скасував результативний удар форварда.

