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Визначились фіналісти юнацького Євро-2025

Олександр Булава — 23 червня 2025, 23:15
Визначились фіналісти юнацького Євро-2025
УЄФА

У понеділок, 23 червня, відбулися два півфінальні матчі чемпіонату Європи серед команд U-19.

Збірна Іспанії у надрезультативному поєдинку змогла дотиснути команду Німеччини. Гра завершилась в екстратаймі з рахунком 3:2.

В іншій зустрічі ігрового дня Нідерланди обіграли господарів турніру – команду Румунії з рахунком 3:1.

Фінальний матч відбудеться у четвер, 26 червня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Іспанія матиме шанс завоювати 10-й титул в історії юнацьких чемпіонатів Європи. Водночас Нідерланди наразі не мають перемог на континентальній першості.

Нагадаємо, збірна України U-19 невдало провела етап відбору на Євро-2025. Спочатку був програш у перших двох турах Казахстану (1:2) та Словенії (0:1), а в останньому матчі напіврезервний склад дав бій Нідерландам (0:1).

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