Нідерландці ставляться до нас із респектом: Левченко – про вирішальний матч молодіжного Євро-2025

Колишній гравець збірної України Євген Левченко розповів, що у Нідерландах ставляться з повагою до збірної України U-21, яка невдовзі зіграє проти нідерландців у вирішальному матчі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.

Його слова передає Український футбол.

" Нідерландці ставляться до нас з респектом. Тренер команди Міхаель Райцигер добре відгукувався про нашу збірну в цілому. Вони розуміють, як ми граємо, що в нас проглядається іспанський слід, що українці не хочуть відсиджуватись в захисті. Всі знають, що цей матч – останній шанс не вилетіти для Нідерландів", – сказав Левченко.

Вирішальний матч групового етапу молодіжного чемпіонату Європи Україна проведе проти Нідерландів.

Поєдинок відбудеться в середу, 18 червня, на стадіоні "Татран" у словацькому місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. Україні для виходу в плейоф потрібно не програти.

У першому турі Євро-2025 підопічні Унаї Мельгоси зазнали мінімальної поразки від Данії, проте в другій грі виявилися сильнішими за Фінляндію. Нідерланди своєю чергою зіграли внічию з фінами та поступилися данцям.