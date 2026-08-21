Не бачу ніяких підводних каменів: Левченко – про раптову відсутність практики Трубіна у Бенфіці

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко відреагував на відсутність ігрового тонусу в Анатолія Трубіна у лісабонській Бенфіці.

Його цитує Tribuna.

Український воротар сидить на лаві запасних "орлів" вже у п'яти матчах поспіль. За словами ексгравця, Трубіну потрібно усердно працювати на тренуваннях та доводити тренерському штабу свою готовність повернутися у ворота португальського гранда.

"Я вважаю – це голландський підхід, – що ти завжди можеш розмовляти з тренером. Ти повинен розмовляти з тренером, щоб зрозуміти, яка в тебе ситуація. Якщо тебе тренер маринує і каже: "Я на тебе розраховую, але колись там у тебе буде можливість" – то ти тут відкрито можеш сказати: "Хлопці, в мене не так багато часу, щоб цим займатися. Я хочу піти". Якщо гравець розуміє, що,він на 100 відсотків ще не готовий, то треба працювати над собою і доводити, що ти зможеш скласти конкуренцію іншому гравцю", – сказав Євген.

Левченко додав, що він не бачить якихось підводних каменів щодо ситуації з 25-річним воротарем збірної України.

"Якщо в тебе є два гравці приблизно однакового рівня і тренер вибирає іншого гравця, який краще грає ногами. Наприклад, тренер будує команду, в якої буде можливість від воротаря грати ногами. Якщо інший воротар набагато краще грає ногами, ніж Трубін – що тут сказати? Якщо команда грає через довгий пас і тобі не треба щось розігрувати й бути воротарем з класною грою ногами, то тут інший варіант. Тому, мені здається, тут трохи інша ситуація і трохи інший підхід. Я розумію, що це дуже прикро для всіх нас, що Трубін не грає, але в таких ситуаціях це вибір тренера, і тут я не бачу ніяких підводних каменів", – зазначив колишній футболіст "синьо-жовтих".

Новий сезон Трубін розпочав у статусі резервного голкіпера "орлів". Він взяв участь лише у двох матчах кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена. Наставник Бенфіки Марку Сілва вже прокоментував відсутність ігрової практики в Анатолія.

Раніше українцю приписували можливий трансфер у Ювентус. Однак нещодавно стало відомо, що туринський клуб відмовився від ідеї підписання колишнього "гірника". 18 серпня туринці орендували в англійського Тоттенгема воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо.

Нагадаємо, що Анатолій виступає за португальський клуб із літа 2023-го, уклавши угоду до 30 червня 2028-го. Від моменту переходу відіграв за лісабонців 151 поєдинок, у яких пропустив 146 голів та провів 60 "сухих" ігор.

Додамо, що 20 серпня Бенфіка впевнено переграла Орхус у першому матчі фінального раунду кваліфікації Ліги Європи (3:1).