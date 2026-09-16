У найкращого бомбардира 26 голів: Циганков став шостим українцем, який забивав в Ередивізі

Новачок Аякса Віктор Циганков напередодні відзначився дебютним голом в Ередивізі, допомігши своїй команді здобути розгромну перемогу над Віллем IІ (5:1)

Він став шостим українцем, який забивав в елітному дивізіоні чемпіонату Нідерландів. Рекордсменом є Євген Левченко, який має у своєму активі 26 голів.

Наступне взяття воріт допоможе Віктору наздогнати Олександра Яковенка. Трійку найкращих бомбардирів серед наших земляків наразі замикає юний Артем Степанов, який виступає за Утрехт.

Українці, які забивали в Ередивізі:

Євген Левченко – 26 голів Руслан Валєєв – 11 Артем Степанов – 10 Денис Олійник – 6 Олександр Яковенко – 2 Віктор Циганков – 1

Зазначимо, що після шести турів нинішнього сезону Артем Степанов є одним із лідерів гонки бомбардирів. Він із п'ятьма забитими м'ячами ділить першу сходинку із ще двома футболістами.

Нагадаємо, що Циганков став гравцем Аякса наприкінці серпня, перейшовши з Жирони. Він провів за амстердамців три матчі й має у своєму активі також асист.