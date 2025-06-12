Збірна України U-21 не втримала позитивний результат із Данією: огляд матчу Євро-2025

Молодіжна збірна України U-21 зазнала прикрої поразки від однолітків із Данії на чемпіонаті Європи 2025 U-21.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

1-й тур, група D, 12 червня

Україна – Данія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Волошин, 1:1 – 62 Бішофф, 2:1 – 78 Брагару, 2:2 – 81 Вік, 2:3 – 90 Осула

Україна U-21: Нещерет – Вівчаренко, Батагов, Козік, Роман (В'юнник, 55) – Бражко, Рубчинський (Ярмолюк, 63), Очеретько – Волошин (Салюк, 63), Ванат, Брагару (Квасниця, 81)

Данія U-21: Юнгдаль – Гааї, Крістенсен, Провстгор, Бак – Бевінг (Йоргенсен, 82), Чуквуані (Нарті, 57), Серенсен – Квістгорден (Бішофф, 57), Гардер (Осула, 71), Єнсен

Попередження: 33 – Роман, 48 – Єнсен, 54 – Брагару

Нагадаємо, для "синьо-жовтих" це вже сьома участь у фінальній частині молодіжного Євро. Наступний матч збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.