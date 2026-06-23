Неймар відновив тренування зі збірною Бразилії та зможе зіграти проти Шотландії

Зірковий вінгер Сантоса Неймар відновив тренування у загальній групі збірною Бразилії після травми литки.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

34-річний футболіст буде доступним до матчу третього туру групового етапу ЧС-2026 проти Шотландії. Зустріч відбудеться у четвер, 25 червня. Початок – о 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вінгер вже пропустив дві гри Мундіалю, у першій Бразилія ледь не програла Марокко – нічия 1:1, а у другому турі розгромила Гаїті (3:0).

Раніше Карло Анчелотті оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Зазначимо, що у футболці збірної Бразилії Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.

Напередодні Вінісіус озвучив чемпіонські амбіції, оцінюючи першу перемогу Бразилії на ЧС-2026.