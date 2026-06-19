Президент Бразилії назвав Неймара першим гравцем у світі, який працює "дистанційно"

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва поглузував із нападника національної збірної Неймара, який отримав травму на початку чемпіонату світу-2026 року.

Його слова наводить L'Équipe.

"Неймар? Та він навіть на поле не виходить! Це перший у світі гравець, якого викликали до національної збірної, щоб він працював на "дистанційці".

Очільник держави іронічно висловився про футболіста через те, що той знову пропустить матч збірної проти Гаїті через пошкодження литкового м'яза.

Гра "селесао" проти Гаїті відбудеться 20 червня о 3:30 за київським часом.

Зазначимо, що в поєдинку першого туру ЧС-2026 проти Марокко (1:1) Ендрік провів усю гру на лаві запасних. Загалом він зіграв за збірну Бразилії вже 17 матчів, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.