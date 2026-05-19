Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Заговорив про фінал: Анчелотті оцінив перспективи збірної Бразилії з Неймаром на ЧС-2026

Софія Кулай — 19 травня 2026, 11:15
Заговорив про фінал: Анчелотті оцінив перспективи збірної Бразилії з Неймаром на ЧС-2026
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті висловився про перспективи своєї команди на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Його цитує Globo.

Італійський наставник вірить у те, що його підопічним до снаги дістатися фіналу Мундіалю, однак додав, що найкраще – не просто дійти до вирішального матчу, а й тріумфувати у ньому.

"Я не чарівник, а людина, яка працює у футболі вже 40 років. У мене є знання та впевненість у тому, що ця команда здатна конкурувати з найкращими збірними світу.

Чи можемо ми вийти до фіналу чемпіонату світу? Так, можемо. Але я не знаю, чи цього буде достатньо. Найкраще – не просто дійти до фіналу, а виграти його", – сказав Анчелотті.

У рамках групового етапу ЧС-2026 Бразилія зіграє проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

19 травня з'явилася заявка "селесао" на Мундіаль, у яку потрапив Неймар. Анчелотті вже пояснив, чому викликав зіркового капітана Сантоса, який не грав за збірну з 2023 року.

Раніше Неймар назвав омріяний фінал ЧС-2026.

Читайте також :
Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії
Чемпіонат світу з футболу Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу Чемпіонат світу з футболу 2026

Карло Анчелотті

Анчелотті пояснив, чому викликав Неймара на ЧС-2026
Анчелотті продовжив контракт зі збірною Бразилії
Анчелотті: Моурінью здатен зробити фантастичну роботу в Реалі
Абсолютна нісенітниця: колишній тренер Реала висловився про вседозволеність гравців у команді
Анчелотті: Ніхто не тиснув на мене щодо Неймара

Останні новини