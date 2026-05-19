Заговорив про фінал: Анчелотті оцінив перспективи збірної Бразилії з Неймаром на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті висловився про перспективи своєї команди на чемпіонаті світу 2026 з футболу.

Його цитує Globo.

Італійський наставник вірить у те, що його підопічним до снаги дістатися фіналу Мундіалю, однак додав, що найкраще – не просто дійти до вирішального матчу, а й тріумфувати у ньому.

"Я не чарівник, а людина, яка працює у футболі вже 40 років. У мене є знання та впевненість у тому, що ця команда здатна конкурувати з найкращими збірними світу. Чи можемо ми вийти до фіналу чемпіонату світу? Так, можемо. Але я не знаю, чи цього буде достатньо. Найкраще – не просто дійти до фіналу, а виграти його", – сказав Анчелотті.

У рамках групового етапу ЧС-2026 Бразилія зіграє проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

