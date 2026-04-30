Неймар назвав омріяний фінал чемпіонату світу-2026

Капітан Сантоса Неймар розповів, який фінал чемпіонату світу-2026 з футболу був би для нього ідеальним.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

Зірковий футболіст обрав рідну Бразилію та національну команду Ліонеля Мессі. Водночас атакувальний півзахисник продовжує вірити у свій виступ на найближчому Мундіалі.

"Фінал Бразилія – Аргентина! Це було б фантастично. Звісно, я думаю про чемпіонат світу. Як і кожен гравець, я хотів би там бути. Сподіваюся, це станеться", – сказав Неймар.

Обидві збірні гарантовано проведуть по три поєдинки у рамках групового етапу ЧС.

Бразилія: Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня), Шотландія (25 червня).

Аргентина: Алжир (17 червня), Австрія (22 червня), Йорданія (28 червня).

Нагадаємо, що була інформація, що заради участі на ЧС-2026 гравець Сантоса готовий навіть пропускати виїзні поєдинки на клубному рівні, аби мінімізувати ризик будь-яких рецидивів, які могли б позбавити його шансу зіграти на елітному турнірі.

Зірковий футболіст не потрапив у заявку "селесао" на товариські березневі ігри, а головний тренер національної команди Карло Анчелотті оцінив шанси капітана Сантоса поїхати на Мундіаль.

Водночас президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Неймар не повинен потрапити у збірну лише через своє зіркове ім'я.