Неймар повернувся до тренувань збірної Бразилії, проте не зіграє у матчі проти Гаїті

Зірковий вінгер Сантоса Неймар відновив тренування зі збірною Бразилії після травми литки.

Про це повідомляє L'Équipe.

У середу, 17 червня, вінгер вперше тренувався в загальній групі "селесао" після прибуття збірної до Північної Америки. Участь гравця у найближчому матчі другого туру залишається під питанням – не виключено, що його берегтимуть до поєдинку проти Шотландії

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Неймар не поїде з командою до Філадельфії, де відбудеться матч проти Гаїті. Нападник залишиться в Нью-Джерсі, щоб набрати оптимальну форму.

Нагадаємо, що вінгер вже пропустив першу гру Мундіалю, у якій Бразилія ледь не програла Марокко – нічия 1:1.

Раніше Карло Анчелотті оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Зазначимо, що у футболці збірної Бразилії Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.