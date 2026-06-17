Кохана Неймара підкорила трибуни ЧС-2026 ефектним образом у бразильських кольорах

Поки Неймар через травму залишається поза грою, увагу бразильських уболівальників на чемпіонаті світу-2026 несподівано привернула його кохана Бруна Б'янкарді.

Модель прибула на стартовий матч збірної Бразилії проти Марокко в Нью-Йорку та миттєво стала однією з найобговорюваніших персон на трибунах. Для появи на стадіоні Бруна обрала яскравий образ у кольорах національної команди, який одразу привернув увагу фотографів і фанатів.

Ще до початку поєдинку вона взяла участь у невеликій фотосесії, а згодом вирушила на арену підтримувати збірну разом із родиною. На спині її вбрання красувався знаменитий десятий номер Неймара, що лише підкреслило зв'язок із головною зіркою бразильського футболу.

Сам Неймар, попри пошкодження, також прибув на матч і підтримував партнерів зі сторони. Перед стартовим свистком футболіст зустрівся з Бруною біля поля, а камери зафіксували теплі моменти між парою та їхньою родиною.

Втім, сам матч для бразильців склався не так яскраво. Збірна Бразилії не змогла стартувати з перемоги на мундіалі та розписала бойову нічию з Марокко – 1:1.

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Тепер уболівальники з нетерпінням чекають на повернення Неймара до гри. Очікується, що легендарний форвард може відновитися до наступних матчів турніру, де на Бразилію чекають поєдинки проти Гаїті та Шотландії.

Раніше повідомлялося, що на чемпіонаті світу виступив футболіст, який потрапив у збірну Кабо-Верде завдяки онлайн-оголошенню.