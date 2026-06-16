Неймар пропустить другий поспіль матч збірної Бразилії на Мундіалі – ЗМІ

Зірковий вінгер Сантоса не допоможе збірній Бразилії у матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 з футболу проти Гаїті.

Про це інформує GOAL.

Поєдинок запланований на 20 червня та розпочнеться о 03:30 (за київським часом).

34-річний футболіст незабаром повернеться до роботи з командою на футбольному полі.

Зазначається, що тренерський штаб "селесао" не хоче ризикувати здоров'ям Неймара, який приїхав у національну команду з травмою литкового м'яза правої ноги.

Ймовірно, що досвідчений бразилець так і не зіграє у рамках групового раунду, а зможе вийти на поле лише у випадку виходу бразильської збірної у плейоф.

Також на Неймара чекатиме повторне обстеження, яке вплине на його подальшу реабілітацію. Головний тренер "селесао" Карло Анчелотті пильно стежить за ситуацією з капітаном Сантоса.

Нагадаємо, що вінгер вже пропустив першу гру Мундіалю, у якій Бразилія ледь не програла Марокко – нічия 1:1.

Раніше Карло Анчелотті оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Нагадаємо, що у футболці збірної Бразилії Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.