Анчелотті оцінив стан Неймара напередодні стартової гри Бразилії на ЧС-2026

Карло Анчелотті повідомив, що Неймар пропустить перший матч збірної Бразилії на чемпіонаті світу-2026 проти Марокко.

Його слова передає Globo Esporte.

Наставник "селесао" підтвердив інсайди, що зірковий футболіст не встиг відновитись до стартової гри. Він запевнив, що гравець Сантоса має повернутись у загальну групу вже найближчим часом.

"Неймар дуже наполегливо працює, щоб відновитися якнайшвидше. Очікується, що він відновиться та приєднається до команди наступного тижня. Коли ми викликаємо Неймара, ми робимо це не лише через його технічну майстерність, яка є беззаперечною, але й через його досвід та приклад, який він може подати молодим гравцям у цій команді", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що матч Бразилія – Марокко відбудеться 14 червня. Він розпочнеться о 01.00 за київським часом.

У групі C їхніми суперниками також будуть Гаїті та Шотландія. "Селесао" зіграють з ними 20 та 25 червня відповідно.

Нагадаємо, що Неймар є найкращим бомбардиром та асистентом збірної Бразилії в історії. У 128 поєдинках він забив 79 голів і віддав 59 асистів.