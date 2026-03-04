Один з найсумніших днів, – Неймар щемливо підтримав травмовану зірку Реала

Зірковий атакувальний півзахисник Сантоса Неймар відреагував на жахливу травму вінгера мадридського Реала Родріго.

Своєю думкою він висловився в Instagram.

Бразилець зізнався, що день, коли він дізнався про ушкодження свого земляка, став для нього одним із найсумніших днів.

"Коли я дізнався про травму, в моїй голові промайнув цілий фільм. Всі страждання, всі муки і страх пережити цю травму! Мій 10, мій хлопчик, мій спадкоємець (як я тебе називаю), я прошу тебе тільки про одне – бережи свою голову, зараз саме час зібрати навколо себе всіх, кого ти любиш... І як ти сам сказав, ти не заслуговував пройти через це саме зараз, але хто ми такі, щоб сумніватися в планах Бога. Братику, сила, я впевнений, що ти повернешся в повному порядку. Я люблю тебе. Так само, як ти підтримував мене, я буду тут для тебе!" – написав Неймар.

У Родріго розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Це виб'є його з колії орієнтовно на 10 місяців. Через ушкодження бразилець не зіграє на чемпіонаті світу-2026. Футболіст Реала вже прокоментував свою серйозну травму.

Також Родріго вже підтримав український воротар "Королівського клубу" Андрій Лунін.

До потрапляння у лазарет Реала 11-й номер мадридської команди встиг взяти участь у 27 іграх в усіх турнірах поточного сезону-2025/26 (3 голи та 6 асистів). Загалом за його спиною 297 матчів за Реал.

Раніше Неймар підтримав Вінісіуса Жуніора, який став жертвою расизму під час матчу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки. Капітан Сантоса відсвяткував свій гол у стилі лідера "вершкових".

Нагадаємо, що також у лазареті іспанського гранда досі присутні Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе.