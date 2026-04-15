Неймар вперше за місяць відзначився забитим голом

Зірковий бразильський вінгер Сантоса Неймар відзначився забитим голом у домашньому матчі Копа Судамерикана проти парагвайської Реколети. 34-річний вінгер вийшов у основі Сантоса та провів на полі всі 90 хвилин.

Саме Неймар на 4 хвилині відкрив рахунок у матчі. Втім, Сантос не зумів втримати перевагу – матч завершився з рахунком 1:1.

Для Неймара це перший забитий гол майже за місяць – з 19 березня, коли він відзначився у матчі чемпіонату Бразилії проти Інтернасьонала. Сумарно у поточному сезоні на рахунку вінгера 4 голи та 3 асисти у 8 матчах у всіх турнірах.

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси Неймара на повернення в команду перед чемпіонатом світу 2026 року.