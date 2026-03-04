Українська правда
Один з найгірших днів у моєму житті: Родріго емоційно відреагував на важку травму

Сергій Шаховець — 4 березня 2026, 09:53
Родріго
instagram.com/rodrygogoe

Футболіст мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго відреагував на важку травму, якої зазнав напередодні.

Емоційний пост бразилець опублікував у своєму Instagram.

Родріго повідомив своїм шанувальникам, що вибув до кінця сезону та пропустить чемпіонат світу 2026. 25-річний вінгер зізнався, що завжди боявся отримати таке складне пошкодження.

"Один з найгірших днів у моєму житті, я завжди боявся саме цієї травми… Можливо, життя останнім часом було трохи жорстоким до мене. Я не знаю, чи заслуговую я цього, але на що скаржитися? Я пережив так багато чудових речей, на які теж не заслуговував.

У моєму житті, у моїй кар'єрі виникла велика перешкода, яка на певний час заважає мені займатися тим, що я люблю найбільше. Я вибуваю до кінця сезону зі своїм клубом і пропущу чемпіонат світу зі своєю збірною – мрію, про значення якої для мене знає кожен. І все, що мені залишається – це бути сильним як ніколи, у цьому немає нічого нового", – написав Родріго.

Нагадаємо, що Родріго порвав хрестоподібну зв'язку правого коліна під час матчу 26-го туру Ла Ліги проти Хетафе (0:1). Бразильця замінили на 35-й хвилині поєдинку. За прогнозами лікарів Родріго пропустить 6-7 місяців.

Свого зіркового одноклубника підтримав український голкіпер Реала Андрій Лунін.

