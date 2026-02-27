Неймар оформив дубль за Сантос, відсвяткувавши перший гол у стилі скандального Вінісіуса

Неймар запалив у матчі бразильської Серії А Сантос – Васко да Гама.

34-річний атакувальний півзахисник оформив дубль у ворота гостей, допомігши Сантосу здобути домашню перемогу з рахунком 2:1.

Спершу на 25-й хвилині бразилець розмочив нулі на табло, а на 61-й вдруге за поєдинок вивів господарів уперед.

Свій перший м'яч Неймар відсвяткував у стилі лівого вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора, який нещодавно потрапив у расистський скандал. "Десятка" Сантоса станцював біля кутового прапорця.

Neymar Jr hits the Vinicius Jr celebration after scoring for Santos! 🕺🏾🇧🇷@TeamNey10 🎥 pic.twitter.com/CK2NJiXMzO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 26, 2026

Відзначимо, що Неймар став автором двох голів вже у своєму дебютному матчі в Серії А у поточному сезоні-2025/26. Також на його рахунку один асист у двох зустрічах чемпіонату Паулісти.

Сантос після чотирьох турів посідає лише 13-те місце у турнірній таблиці Серії А, набравши 4 бали. Бразилець приніс першу звитягу команді у цьому розіграші бразильської першості.

Наступний матч Сантос проведе 11 березня, коли гостюватиме на полі Мірасола.

Нагадаємо, що головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не викличе Неймара на березневі поєдинки. Перед цим повідомлялось, що зірковий бразилець погрожує закінчити кар'єру, якщо не поїде із "селесао" на чемпіонат світу-2026.