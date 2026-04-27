Не повідомив причини: Неймар несподівано пропустив тренування Сантоса
Капітан бразильського Сантоса Неймар не був присутній на одному з тренувань команди у неділю, 26 квітня.
Про це інформує ESPN.
Зірковий бразилець ніяк не пояснив свою відсутність, а у клубі вже розпочали контакти з оточенням Неймара, аби з'ясувати причину пропуску тренувального процесу.
Відзначимо, що 34-річний атакувальний півзахисник не брав участь у матчі Серії А проти Баїї, з якою Сантос розписав виїзну мирову 2:2.
У поточному сезоні-2025/26 Неймар відзначився 4 голами та 3 асистами у 10-ти поєдинках, а його команда після 12 зіграних турів посідає 6-те місце у турнірній таблиці.
Досі найобговорюванішою темою є те, чи викличуть Неймара у збірну Бразилії на ЧС-2026. Заради цього капітан Сантоса готовий навіть пропускати виїзні поєдинки на клубному рівні, аби мінімізувати ризик будь-яких рецидивів, що могли б позбавити його шансів зіграти на елітному турнірі.
Зірковий футболіст не потрапив у заявку "селесао" на товариські березневі ігри, а головний тренер національної команди Карло Анчелотті оцінив шанси капітана Сантоса поїхати на Мундіаль.