Не повідомив причини: Неймар несподівано пропустив тренування Сантоса

Капітан бразильського Сантоса Неймар не був присутній на одному з тренувань команди у неділю, 26 квітня.

Про це інформує ESPN.

Зірковий бразилець ніяк не пояснив свою відсутність, а у клубі вже розпочали контакти з оточенням Неймара, аби з'ясувати причину пропуску тренувального процесу.

Відзначимо, що 34-річний атакувальний півзахисник не брав участь у матчі Серії А проти Баїї, з якою Сантос розписав виїзну мирову 2:2.

У поточному сезоні-2025/26 Неймар відзначився 4 голами та 3 асистами у 10-ти поєдинках, а його команда після 12 зіграних турів посідає 6-те місце у турнірній таблиці.

Досі найобговорюванішою темою є те, чи викличуть Неймара у збірну Бразилії на ЧС-2026. Заради цього капітан Сантоса готовий навіть пропускати виїзні поєдинки на клубному рівні, аби мінімізувати ризик будь-яких рецидивів, що могли б позбавити його шансів зіграти на елітному турнірі.

Зірковий футболіст не потрапив у заявку "селесао" на товариські березневі ігри, а головний тренер національної команди Карло Анчелотті оцінив шанси капітана Сантоса поїхати на Мундіаль.