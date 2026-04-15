Президент Бразилії: Неймар не має потрапити в збірну лише через своє ім’я

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва поділився своєю думкою щодо того, чи варто включати форварда Сантоса Неймара до складу команди на чемпіонат світу 2026 року.

Слова політика наводить CNN Brasil.

"Я мав можливість поговорити з Анчелотті, і він запитав мене: "Як ти вважаєш, чи слід викликати Неймара?". І я відповів: "Якщо він буде фізично готовий, у нього є футбольні здібності".

Потрібно зрозуміти, чи він цього хоче. Якщо він хоче, то має бути професіоналом. Він може брати приклад із Кріштіану Роналду чи Ліонеля Мессі – і він потрапить до збірної, бо він ще молодий. Але він не має потрапити туди лише через своє ім'я, лише завдяки футболу", – заявив Лула.