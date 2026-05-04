Неймар побився з сином ексзірки збірної Бразилії через неповагу
Нападник Сантоса Неймар побився з сином колишнього партнера по збірній Бразилії Робінью на тренуванні команди.
Про це повідомляє Ge Globo.
Конфлікт з Робінью Жуніором виник через те, що Неймар відчув неповагу. Це сталося після того, як 18-річний футболіст обійшов його на дриблінгу.
Зірковий бразилець роздратувався, внаслідок чого відбулась штовханина. Очевидці заявили, що Неймар дав ляпаса сину Робінью, а згодом підставив підніжку юному партнеру, через що той впав на землю.
Після тренування вони поговорили й Неймар перепросив за свою поведінку, на цьому ситуація була вирішена. Гравці знайшли порозуміння, а їхні відносини описують як хрещеного батька та сина.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні Неймар провів 11 матчів. У них він забив чотири голи та віддав три асисти.
Бразилець не залишає надії потрапити на ЧС-2026.