Зірка Бразилії підірвав мережу відвертою рекламою спідньої білизни: фото

Зірка Барселони та збірної Бразилії став головним героєм нової рекламної кампанії Calvin Klein, яка вже викликала бурхливе обговорення серед уболівальників.

У свіжому проморолику бразилець з'явився в лінійці Intense Power Motion, продемонструвавши ідеальну спортивну форму та впевненість, які давно стали його візитівкою не лише на футбольному полі. Кадри вийшли доволі ефектними.

Рафінья позує перед камерою, демонструючи рельєфну мускулатуру та атлетичну статуру, над якою працював протягом усього сезону. У соцмережах багато фанатів жартують, що до чемпіонату світу бразилець підійшов у формі не лише футбольній, а й модельній. Інтернет відреагував миттєво.

Уже за кілька діб після публікації рекламний пост зібрав сотні тисяч переглядів, лайків та коментарів. Більшість користувачів відзначають чудову фізичну готовність футболіста напередодні Мундіалю.

Нагадаємо, з 11 червня до 19 липня відбудеться 23-й чемпіонат світу з футболу. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС-2026, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

Раніше повідомлялося, що найбільш непопулярний футболіст на цьому чемпіонаті світу став зіркою турніру завдяки вірусному ролику.