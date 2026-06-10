8 вилучень та 11 жовтих карток одній команді: збірні Бразилії та США провели товариську, але зовсім не дружню гру

У ніч із 9 на 10 червня відбувся товариський матч між жіночими збірними Бразилії та США, який видався надзвичайно емоційним і брутальним, попри свій статус.

На стадіоні "Кастелао" у Форталезі перемогу здобули американки, завдяки автоголу Ізабели на 63-й хвилині зустрічі. В цьому поєдинку рефері дав одразу вісім червоних карток і, що цікаво, всі вилучення були показані представникам Бразилії.

"Селесао" догравали матч удев'ятьох. На 77-й хвилині зустрічі на полі спалахнула бійка, після якої головний тренер бразильської збірної Артур Хосе Рібас Еліас і кілька членів його штабу отримали червоні картки.

Уже в додатковий час вилучили нападницю Біа Занерато та захисницю Тарсіане. А після фінального свистка ще двом гравчиням було показано червону картку.

Загалом за гру футболістки та тренерський штаб збірної Бразилії отримали вісім вилучень. Окрім них також у їх пасиві 11 жовтих карток.

Товариський матч, 10 червня

Бразилія – США 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Ізабела (АГ)

Відеоогляд матчу Бразилія – США

Зазначимо, що напередодні під час товариського матчу між збірними Угорщини та Казахстану ледь не сталась трагедія. На поле впала камера-павук, яка використовується для трансляцій поєдинків із висоти.