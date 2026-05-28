Неймар не зміг завершити своє перше тренування після повернення в збірну Бразилії

Олег Дідух — 28 травня 2026, 15:14
Зірковий вінгер Сантоса Неймар не зумів завершити своє перше тренування після повернення в збірну Бразилії.

Про це повідомляє GeGlobo.

Причиною, з якої Неймар не завершив тренування, стали больові відчуття в гомілці. 34-річний вінгер відправився на проходження МРТ, а тренерський штаб збірної Бразилії звинуватив Сантос у приховуванні серйозності травми гравця, яку той отримав 20 травня.

Участь Неймара у товариському матчі проти Панами, який відбудеться 1 червня, вважається малоймовірною. Чемпіонат світу-2026 для Бразилії розпочнеться матчем проти Марокко 13 червня.

Нагадаємо, що у футболці "селесао" Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.

