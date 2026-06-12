Бразильці пішли на крайнощі: для Неймара розмалювали ціле перехрестя на честь ЧС-2026
Напередодні старту чемпіонату світу-2026 у Бразилії місцеві художники реалізували грандіозний проєкт, присвячений головній зірці національної команди Неймару. І цього разу для роботи їм виявилося замало звичайних стін.
У місті Нову-Амбургу, що розташоване у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, митці перетворили звичайне автомобільне перехрестя на величезне полотно.
Після кількох тижнів роботи там з'явився гігантський портрет Неймара, площа якого становить близько 200 квадратних метрів.
З висоти пташиного польоту арт-об'єкт виглядає справді вражаюче.
На асфальті можна побачити обличчя лідера збірної Бразилії, виконане у яскравих кольорах із використанням традиційної футбольної символіки та національних мотивів.
Нагадаємо, головний тренер бразильців Карло Анчелотті включив Неймара до заявки на чемпіонат світу, незважаючи на непрості останні роки в кар'єрі нападника та численні травми.
Напередодні нападник не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні.
Проте головний тренер збірної Бразилії заявив, що не збирається замінювати Неймара в заявці на іншого гравця.