Бразильці пішли на крайнощі: для Неймара розмалювали ціле перехрестя на честь ЧС-2026

Напередодні старту чемпіонату світу-2026 у Бразилії місцеві художники реалізували грандіозний проєкт, присвячений головній зірці національної команди Неймару. І цього разу для роботи їм виявилося замало звичайних стін.

У місті Нову-Амбургу, що розташоване у штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, митці перетворили звичайне автомобільне перехрестя на величезне полотно.

Після кількох тижнів роботи там з'явився гігантський портрет Неймара, площа якого становить близько 200 квадратних метрів.

З висоти пташиного польоту арт-об'єкт виглядає справді вражаюче.

На асфальті можна побачити обличчя лідера збірної Бразилії, виконане у яскравих кольорах із використанням традиційної футбольної символіки та національних мотивів.

Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Neymar ganhou uma pintura de cerca de 200m na esquina das ruas João Pessoa e Voluntários da Pátria.



📽️tudodecima_ pic.twitter.com/y2WUMsxOfH — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 10, 2026

Нагадаємо, головний тренер бразильців Карло Анчелотті включив Неймара до заявки на чемпіонат світу, незважаючи на непрості останні роки в кар'єрі нападника та численні травми.

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Напередодні нападник не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні.

Проте головний тренер збірної Бразилії заявив, що не збирається замінювати Неймара в заявці на іншого гравця.