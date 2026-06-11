Легенда Реала оцінив важливість Неймара для збірної Бразилії на ЧС-2026

Колишній лівий захисник мадридського Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос висловився про важливість Неймара для національної команди на чемпіонаті світу-2026 з футболу.

Його цитує GOAL.

Чемпіон світу-2002 запевнив, що наразі невідомо, у якій формі після травми підійде капітан Сантоса до Мундіалю. Попри це, Карлос відзначив вагому роль зіркового футболіста для команди, яка його потребує, незалежно від того, грає він чи ні.

"Потрібно подивитися, чи Неймар відновиться на всі 100%. Команда потребує його незалежно від того, грає він чи ні, тому що навіть на лаві запасних він дуже багато дає команді. А якщо він виходить на поле – це справжнє видовище", – заявив Карлос.

Досвідчений гравець відчув біль у гомілці та ризикує пропустити стартовий матч ЧС-2026.

Раніше головний тренер "селесао" Карло Анчелотті оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Додамо, що у рамках групового етапу Мундіалю бразильці зіграють проти Марокко (14 червня), Гаїті (20 червня) та Шотландії (25 червня).

Нагадаємо, що у футболці збірної Бразилії досвідчений вінгер вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.