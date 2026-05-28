Неймар може пропустити стартовий матч Бразилії на ЧС-2026

Олег Дідух — 28 травня 2026, 16:37
Зірковий вінгер Сантоса та збірної Бразилії Неймар може пропустити перший матч команди Карло Анчелотті на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Напередодні Неймар не зумів завершити тренування збірної Бразилії через біль у гомілці. Тепер стало відомо, що 34-річний вінгер отримав нову травму та пропустить 2-3 тижні.

Таким чином, гравець Сантоса точно не допоможе збірній Бразилії в товариських матчах проти Панами та Єгипту (1 і 7 червня відповідно). Його участь у матчі першого туру чемпіонату світу-2026 проти Марокко (13 червня) також під питанням.

Нагадаємо, що у футболці "селесао" Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2).

