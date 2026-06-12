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Неймар може пропустити весь груповий етап ЧС-2026

Олег Дідух — 12 червня 2026, 09:24
Неймар може пропустити весь груповий етап ЧС-2026
Неймар
Getty Images

Зірковий вінгер Сантоса Неймар може пропустити весь груповий етап чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За їхньою інформацією, 34-річний ветеран досі не відновився після травми та напередодні знову пропустив тренування збірної Бразилії. Він точно пропустить стартовий матч команди Карло Анчелотті на чемпіонаті світу проти Марокко (14 червня), його участь у поєдинках проти Гаїті та Шотландії (20 та 25 червня) також під великим питанням.

Нагадаємо, наприкінці травня Неймар отримав нову травму одразу після виклику до стану збірної Бразилії на ЧС-2026. 8 червня пресслужба "селесао" заявила про позитивну динаміку в лікуванні ветерана команди, який востаннє виходив на поле у складі національної команди ще в 2023 році.

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