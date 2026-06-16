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Іран та Нова Зеландія оголосили стартові склади на очну зустріч на ЧС-2026

Софія Кулай — 16 червня 2026, 02:54
Іран та Нова Зеландія оголосили стартові склади на очну зустріч на ЧС-2026
FIFA

У ніч проти 16 червня збірна Ірану зустрінеться з Новою Зеландією у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на лобову дуель.

  • Іран: Бейранванд – Резаеян, Нематі, Халілзаде, Мохаммаді – Юсефі, Годдос, Езатолахі, Мохебі – Моганлу, Таремі
  • Нова Зеландія: Крокомб – Какаче, Боксолл, Сурман, Пейн – Стаменич, Белл, Джаст, Сінгх, Макковатт – Вуд

Поєдинок розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Ці збірні втретє зіграють між собою в історії футболу. У попередніх двох іграх були зафіксовані нульова мирова та розгромна перемога Ірану 3:0. Нова Зеландія ще ніколи не перемагала іранців.

Це буде друга зустріч у групі G. У першому матчі Бельгія та Єгипет не змогли визначити переможця протистояння, розписавши нічию 1:1.

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