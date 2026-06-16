Іран та Нова Зеландія оголосили стартові склади на очну зустріч на ЧС-2026

У ніч проти 16 червня збірна Ірану зустрінеться з Новою Зеландією у першому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Обидва тренерські штаби визначилися із стартовими одинадцятками на лобову дуель.

Іран: Бейранванд – Резаеян, Нематі, Халілзаде, Мохаммаді – Юсефі, Годдос, Езатолахі, Мохебі – Моганлу, Таремі

Нова Зеландія: Крокомб – Какаче, Боксолл, Сурман, Пейн – Стаменич, Белл, Джаст, Сінгх, Макковатт – Вуд

How we start against IR Iran 🇳🇿⚔️🇮🇷 pic.twitter.com/f2G2CGsN6B — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 16, 2026

Поєдинок розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Ці збірні втретє зіграють між собою в історії футболу. У попередніх двох іграх були зафіксовані нульова мирова та розгромна перемога Ірану 3:0. Нова Зеландія ще ніколи не перемагала іранців.

Це буде друга зустріч у групі G. У першому матчі Бельгія та Єгипет не змогли визначити переможця протистояння, розписавши нічию 1:1.