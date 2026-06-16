Головне, що ми залишалися в грі: наставник збірної Бельгії – про нічию з Єгиптом на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бельгії з футболу Руді Гарсія запевнив, що стартовий матч на такому турнірі, як чемпіонат світу-2026 є завжди серйозним випробуванням, особливо, коли проти тебе діє одна з африканських команд, як Єгипет.

Його цитує сайт ФІФА.

Наставник бельгійців відзначив гол суперника, який реалізував вже свій перший удар у ствір воріт Тібо Куртуа.

"Вони забили своїм першим же ударом у ствір воріт, а в грі з суперником такого рівня не можна дозволяти їм виходити вперед, адже це тільки додає їм упевненості грати у свій футбол. Головне, що ми залишалися в грі. Нам вдалося зрівняти рахунок завдяки гравцеві, який вийшов на заміну, а це показує, наскільки важливою є вся команда. Ми мали шанси вирвати перемогу, але їхній воротар здійснив кілька неймовірних сейвів. Це був чудовий матч між двома дуже сильними командами", – заявив Гарсія.

Рахунок у матчі був відкритий на 19-й хвилині. Його автором став півзахисник Аль-Ахлі Емам Ашур. Цей м'яч був єдиним у першому таймі. Бельгії вдалось відігратись лише завдяки автоголу від захисника Мохамеда Хані на 66-й хвилині. Поєдинок закінчився нічиєю 1:1.

Найкращим гравцем зустрічі Бельгія – Єгипет визначили Ашура, який розмочив нулі на табло арени у Сіетлі.

Інший матч групи G стартує 16 червня о 04:00 (за київським часом), у якому Іран зіграє з Новою Зеландією.

Додамо, що у наступному турі ЧС-2026 бельгійці зіграють проти Ірану 21 червня (о 22:00), а єгиптяни 22 червня зустрінуться із Нової Зеландією (04:00).