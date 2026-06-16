Молодий форвард Барселони висловився про мирову у матчі Бельгія – Єгипет на Мундіалі

18-річний нападник збірної Єгипту Хамза Абделькарім подякував уболівальників за підтримку у матчі проти Бельгії на чемпіонаті світу-2026, який закінчився мировою 1:1.

Його слова наводить ФІФА.

Молодий форвард каталонської Барселони відзначив суперника, але не вважає, що не можна говорити, що ця гра була найважчою або найлегшою для його команди.

"Зрештою, ми здобули одне очко, але виклалися на повну. Ми маємо подякувати вболівальникам, які прийшли нас підтримати. Ми знаємо, що Бельгія – хороша команда з якісними гравцями, але не можна сказати, що це була найважча чи найлегша гра – у кожному матчі на кону стоять три очки. Атмосфера загалом була чудовою, і ми маємо подякувати фанатам. Ми з нетерпінням чекаємо на наступний матч і на ще кращу атмосферу", – сказав Хамза.

Відзначимо, що Абделькарім вийшов на поле на 76-й хвилині, коли замінив головну зірку збірної Єгипту Мохаммеда Салаха. На момент заміни рахунок на табло був вже 1:1. Найкращим гравцем зустрічі Бельгія – Єгипет визнали Емама Ашура, який розмочив нулі на табло арени у Сіетлі.

Раніше фінальний результат поєдинку прокоментував головний тренер бельгійців Руді Гарсія.

Інший матч групи G стартує 16 червня о 04:00 (за київським часом), у якому Іран зіграє з Новою Зеландією.

Додамо, що у наступному турі ЧС-2026 бельгійці зіграють проти Ірану 21 червня (о 22:00), а єгиптяни 22 червня зустрінуться із Нової Зеландією (04:00).