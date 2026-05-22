Неймар ризикує пропустити товариські матчі збірної Бразилії перед ЧС-2026

Софія Кулай — 22 травня 2026, 12:40
На початку червня збірна Бразилії з футболу проведе два контрольні спаринги у рамках підготовки до чемпіонату світу з футболу 2026, але ці ігри може пропустити Неймар.

Про це повідомляє ESPN.

Капітан Сантоса отримав травму литкового м'яза та може не зіграти за збірну у товариських матчах проти Панами (1 червня) та Єгипту (7 червня).

У Бразильській федерації футболу вважають, що ушкодження зіркового гравця може бути значно серйознішим, аніж раніше повідомляв клуб Неймара.

Раніше повідомлялося, що відновлення футболіста може тривати 10 днів.

Зазначається, що медичний штаб збірної планує оцінити фізичний стан 34-річного нападника вже 28 травня, коли команда Карло Анчелотті розпочне підготовку до Мундіалю.

Водночас у "селесао" сподіваються, що Неймар встигне залікувати травму до першої гри збірної на ЧС-2026, яка відбудеться 14 червня, а суперником буде Марокко (о 01:00 за київським часом).

Також у рамках групового етапу бразильці зіграють проти Гаїті (20 червня о 03:30) та Шотландії (25 червня о 01:00).

Додамо, що Карло Анчелотті пояснив, чому включив зіркового гравця у заявку національної команди на найближчий Мундіаль. Також наставник оцінив перспективи своїх підопічних на ЧС-2026, а сам Неймар назвав омріяний фінал турніру.

Нагадаємо, що у футболці "селесао" Неймар вже провів 128 поєдинків, у яких відзначився 79 голами та 59 асистами. Востаннє він виступав за національну команду ще 18 жовтня 2023 року, коли Бразилія у кваліфікації до ЧС програла Уругваю (0:2). У тій грі бразилець відіграв один тайм.

Збірна Бразилії з футболу

