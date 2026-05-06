Неймар вибачився перед сином Робінью за бійку

Зірковий вінгер Сантоса Неймар публічно вибачився перед партнером по команді Робінью Жуніором за бійку, яку влаштував кілька днів тому.

Слова 34-річного ветерана наводить Globo.

"Я зайшов занадто далеко, так, я це знаю. Я вже вибачився і думав, що ми тоді все між собою владнали. Той, хто грає у футбол, знає, що таке трапляється… бійки, штовхання, ляпаси, усе це. Футбол такий.

Це мало залишитися всередині, але потрапило до людей, які не живуть футболом, і вони все роздули. Це моя і його помилка. Я помилився більше, але я попросив вибачення", – заявив зірковий вінгер.