Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Неймар вибачився перед сином Робінью за бійку

Олег Дідух — 6 травня 2026, 17:00
Неймар вибачився перед сином Робінью за бійку
Неймар
ФК Сантос

Зірковий вінгер Сантоса Неймар публічно вибачився перед партнером по команді Робінью Жуніором за бійку, яку влаштував кілька днів тому.

Слова 34-річного ветерана наводить Globo.

"Я зайшов занадто далеко, так, я це знаю. Я вже вибачився і думав, що ми тоді все між собою владнали. Той, хто грає у футбол, знає, що таке трапляється… бійки, штовхання, ляпаси, усе це. Футбол такий.

Це мало залишитися всередині, але потрапило до людей, які не живуть футболом, і вони все роздули. Це моя і його помилка. Я помилився більше, але я попросив вибачення", – заявив зірковий вінгер.

Нагадаємо, кілька днів тому Неймар побився з Робінью Жуніором під час тренування Сантоса, чим викликав обурення батька останнього. У клубі розпочали внутрішнє розслідування щодо даного інциденту.

Неймар Робіньо Сантос

Неймар

Сантос розпочав внутрішнє розслідування щодо конфлікту Неймара з сином Робінью
Вдарив його сина: Робінью, який перебуває за ґратами, обурений поведінкою Неймара
Неймар побився з сином ексзірки збірної Бразилії через неповагу
Неймар назвав омріяний фінал чемпіонату світу-2026
Не повідомив причини: Неймар несподівано пропустив тренування Сантоса

Останні новини